De film ‘Night of the Kings’ raakt diepere lagen en verslapt niet

In een gevangenis in het oerwoud van Ivoorkust moet een nieuweling verhalen vertellen tot de zon weer opkomt.

Night of the Kings is enerzijds heel vreemd, maar voelt anderzijds vertrouwd en juist die combinatie maakt het zo’n fascinerende film. Eerst het vreemde maar. Ergens midden in een oerwoud van Ivoorkust staat een gevangenis. Een jonge man wordt er binnen gebracht. De gevangenen joelen, slaan met lepels op ijzeren borden, kijken met woeste ogen naar de nieuweling. Angstaanjagend is die kolkende massa, zeker als ze teksten uitbraken als ‘welkom in deze vijfsterrengevangenis’ en ‘pas maar op je kontje’.

Het ongemak wordt alleen maar groter als de camera het gebouw binnengaat en duidelijk wordt dat het één grote, open ruimte is. Alle gevangenen kunnen gaan en staan waar ze willen. Slechts de juiste plek in de hiërarchie kan beschermen. H..

