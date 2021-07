Schuldige gevangene blijft een mens in ‘The Mauritanian’

De Schotse filmmaker Kevin Macdonald verdiende zijn sporen aanvankelijk met documentaires, voordat hij de wereld schokte met The Last King of Scotland over een moderne Macbeth-achtige massamoordenaar. De Oscar-winnende film is ‘geïnspireerd door ware gebeurtenissen’. Een fictief hoofdpersonage, een jonge Schotse arts, staat tegenover de historische ‘Slager van Afrika’, de Ugandese dictator Idi Amin. De aanvankelijk naïeve dokter raakt eerst in de ban en vervolgens in de penarie, als Amin zich ontpopt als onberekenbare beul, die lak blijkt te hebben aan mensenrechten. The Mauritanian kondigt Macdonald aan als ‘dit is waargebeurd’, nog urgenter dan alleen inspiratie uit de actualiteit. De opnieuw documentaire-achtige..

