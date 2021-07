Zoektocht van een moeder in de film ‘Sin Señas Particulares’

Deze Mexicaanse vrouw van 48 jaar oud ziet geen andere oplossing dan hem achterna reizen. Proberen zijn spoor te volgen en kijken of ze ergens een teken van leven kan vinden. Het liefst dat, hem levend terugvinden, maar zelfs een bericht van zijn dood zou goed zijn. Alles beter dan deze verwoestende onzekerheid: niet te weten waar hij is en hoe het met hem gaat.

De reis die ze onderneemt, is gevaarlijk. Het grensgebied tussen Amerika en haar thuisland is een duister niemandsland. Wie de grens probeert over te steken kan ontvoerd, mishandeld, beroofd of zelfs vermoord worden. Vele ouders zoals Magdalena zoeken hun kinderen in massagraven. Toch gaat ze. Bedelend om kruimeltjes informatie die haar dichter bij haar zoon brengen.

