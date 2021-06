Verfilming Quo Vadis, Aida? over ‘Srebrenica’ was niet makkelijk. ‘Het leek allemaal zo echt’

Quo Vadis, Aida? is het verhaal van een tolk die haar gezin verliest. Er is geen draad om weer, en toch pakt ze die op.

Het stelde wat teleur, eind april. De Bosnische inzending haalde wel een nominatie voor de beste internationale film, maar niet de Oscar zelf. Toch werd de film geroemd door bladen als Variety, The Guardian en de New York Times. Ook Nederlandse media waren positief, ‘aangrijpend’ en ‘hartverscheurend’. Ook een graadmeter is de kritiek op de dramatische verbeelding van Quo Vadis, Aida? Servische media als Informer noemden de film een ‘hate movie’, vertegenwoordigers van nabestaanden van de massamoord in Srebrenica vonden de film veel te soft wat betreft Dutchbat en het Bosnisch-Servische optreden. En honderden Dutchbatters waren ook ontevreden over hun uitbeelding als weliswaar niet medepl..

