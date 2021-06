Elke ontmoeting een wonder

Het welbekende stadje Lourdes in de Franse Pyreneeën trekt jaarlijks zo’n zes miljoen pelgrims, naar schatting ruim 200 miljoen sinds de kerkelijke erkenning van de genezingswonderen die er plaatsvonden. Hoewel het geloven in deze wonderen vrij staat, hebben de gebeurtenissen in Lourdes een bijzondere status. De Rooms-Katholieke Kerk heeft inmiddels zeventig van de zevenduizend voorgelegde genezingsdossiers als wonder geautoriseerd. De kans om in Lourdes te genezen is ruim twee keer zo groot als de kans op het winnen van de jackpot in de Staatsloterij.