Godzilla vs. Kong: Popcornvermaak had veel meer kunnen zijn

Voor kijkers van de vorige film uit de reeks – Godzilla: King of Monsters – moet deze filmtitel wel vragen hebben opgeroepen. Godzilla is toch het monster dat de mensheid verdedigde tegen de afschuwelijke, buitenaardse Ghidorah? Hoe kan hij het dan willen opnemen tegen die andere publiekslieveling King Kong? De nieuwste film uit het Monsterverse belooft een antwoord op die vraag.

Godzilla vs. Kong is in de eerste plaats bijna twee uur popcornvermaak. De hele trukendoos is met succes opengetrokken: bulderende monsters, instortende gebouwen, prachtige locaties, spannende achtervolgingen en epische gevechten. Het knappe hierbij is dat vooral in de gevechten tussen de titanen de sfeer van de originele films behouden is gebleven. Het doet direct denken aan de oude stopmotion beelden met modelmonsters.

Veel lof ook voor de acteurs: vooral Millie Bobby Brown – die kenden we al van het vorige deel – en de negenjarige Kaylee Hottle weten te overtuigen. De film laat alleen wat steekjes vallen in de introductie: karakters en monsters komen nu een beetje uit de lucht vallen en dat maakt haar als stand alone film een ..

