De Maria-verschijningen in Medugorje blijven een boeiend concept voor een horrorverhaal

De apostel Paulus waarschuwt in zijn tweede brief aan de Korinthiërs al voor valse profeten. Die vinden navolging, omdat Satan zich voordoet als een engel van het licht. In 1983 schrijft de Britse horrorschrijver James Herbert over dit thema het boek Shrine. Daarin verschijnt een demon, vermomd als de maagd Maria, aan een doofstom meisje in Brighton. Spontaan kan ze weer praten, met de duivelse bedoeling gelovigen te misleiden. Herberts boek verschijnt twee jaar nadat er in de Bosnische plaats Međugorje zogenaamde Maria-verschijningen zijn begonnen. Deze niet door de Rooms-Katholieke Kerk erkende gebeurtenissen blijven tot op heden controversieel. Critici beweren dat de vermomde duivel daar verschijnt, om de zes zieners en hun volgers tot ongehoorzaamheid aan te zetten. Of het de bedoeling was van Herbert naar Međugorje te verwijzen, blijft gissen. Maar het blijft een boeiend concept voor een horrorverhaal.