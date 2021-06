Een film met alleen maar dieren. Geen muziek, geen voice-over. Saai? Integendeel!

Daar ligt ze. Haar logge kop, die rust in een dikke laag stro, steekt uit de ingang van het hok. Een van de omvangrijke oren steekt omhoog in de lucht en trilt af en toe een beetje. Op de achtergrond klinkt het geluid van vogels, maar verder gebeurt er niks. Of toch?

Uit het duister dat heerst achter de zeug komt een biggensnuitje naar voren. Onbeholpen klimt het over het grote moederlijf heen, ploft in het zachte stro. Nog eens en nog eens, als meerdere biggetjes hun weg naar het licht vinden. De beelden zijn geschoten in zwartwit en haarscherp. Elk haartje op de varkenshuid is afzonderlijk te ontwaren, elk strootje op de grond, elke oneffenheid op de planken waarvan het hok is gemaakt.

vrolijke bokkesprongen

Het za..

