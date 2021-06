Judas and the Black Messiah ontsluit een stuk geschiedenis voor hen die er anders geen enkele gedachte aan gewijd hadden

Judas and the Black Messiah brengt een gespannen en roerige tijd, ondersteund door een opzwepende soundtrack, sterk in beeld. Alles golft en beweegt in de film.

In de ogen van J. Edgar Hoover, 37 jaar lang directeur van de FBI, was Fred Hampton een ‘zwarte messias’. Dat was niet positief bedoeld. Er waren meer van zulke messiassen en ze zorgden alleen maar voor onrust. Hoover wilde juist de rust bewaren en dus koos hij ervoor zwarte, charismatische leiders die te veel invloed dreigden te krijgen in de gaten te houden.

En hoewel Fred Hampton nog erg jong was – hij werd om het leven gebracht toen hij 21 was – viel hij in dezelfde categorie. Hij was de leider van de Black Panther Party in de Amerikaanse staat Illinois en zelfs vice-voorzitter van de landelijke beweging. Het zijn onrustige tijden, eind jaren ‘60 van de vorige eeuw. Belangrijke leiders van de burgerrechtenbeweging, zoals Malcolm X en ..

