De werkelijkheid komt dichtbij in de film ‘I Don’t Wanna Dance’

Ze fleemt en ze zuigt. Ze lacht en ze huilt. Ze liegt en ze dreigt. En het begon nog wel zo goed allemaal. Na twee jaar mogen Joey en zijn broertje weer bij hun eigen moeder Daphne wonen. De tijd bij hun oom en tante was warm en goed, maar dit is hun echte thuis. Hier willen ze zijn. Er staat een tv in de woonkamer, er komt eten op tafel en er is zelfs financiële ruimte voor een ijsje, omdat Daphne een baan heeft. Wel moeten ze opletten. Het extra bosje bloemen dat Joey meeneemt voor zijn moeder als hij boodschappen doet, maakt haar blij, maar levert ook een waarschuwing op: ze moeten de regie over hun uitgaven blijven houden, anders gaat het alsnog mis. Daarnaast is het Joeys verantwoordelijkheid om het twee maanden vol te houden op een zomerdansschool. Ze moeten het zien te redden als gezin, anders kan jeugdzorg de situatie zo weer terugdraaien.