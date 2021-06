‘Shadow Game’ is een indringende aanklacht tegen een continent dat zijn grenzen sluit

SK uit Afghanistan, vijftien jaar oud, staat bij een rood bord. Op dat bord staat een wit doodshoofd met daaronder twee gekruiste beenderen. De eveneens witte letters op het bord kan hij niet lezen, maar hij vermoedt dat het te maken heeft met de grens die ze naderen. Vanuit Bosnië probeert hij over te steken naar Kroatië. Het zal wel bedoeld zijn om vluchtelingen af te schrikken. Nader de grens niet, daar dreigt gevaar. ‘Maar als we zulke borden zien, stoppen we niet. We gaan door.’ Wat SK niet weet, maar de kijker wel door de ondertiteling, is dat er inderdaad gevaar dreigt. Niet van een grens die dichtbij komt, maar van een mijnenveld waar SK en zijn reisgenoten nu in lopen. En dan een mijnenveld in letterlijke zin.

