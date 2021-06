‘Veerkracht van jongeren geeft altijd weer hoop’

Amstelveen

Het fraaie, veelbekroonde oeuvre van regisseur Els van Driel (44) rust op twee pijlers: vluchtelingen en kinderen, niet zelden een combinatie van de twee. Zware thematiek, zeker wanneer je zoals Van Driel intensief contact hebt en houdt met de kinderen die in haar documentaires te zien zijn. ‘Soms denk ik: nu is het tijd om iets luchtigs te gaan maken, poezenfilmpjes voor op Facebook ofzo. Maar dit thema, kinderrechten en vluchtelingen, past bij mij en blijft intrigeren. Dat is kennelijk genetisch bepaald: mijn vader is asieladvocaat in ruste en mijn moeder werkte in de jeugdzorg.’

Haar nieuwste film, Shadow Game, volgt jonge jongens uit allerl..

