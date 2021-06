De Slag om de Schelde laat je na denken over wat je zelf zou doen

Om jongeren bij de inhoud van dat bevrijdingsfeest te betrekken werd een enorm project bedacht. Eén van de duurste films in de Nederlandse filmgeschiedenis zou de Tweede Wereldoorlog onder hun aandacht moeten brengen: De Slag om de Schelde. Maar COVID-19 gooide roet in het eten. In de eerste plaats voor de festiviteiten, maar uiteindelijk ook voor de film. Met veel lef was de film gepland om toch nog in 2020 uit te komen. Maar de première valt op 14 december precies samen met premier Mark Ruttes aankondiging van een nieuwe lockdown. Zes maanden later komt De Slag om de Schelde eindelijk uit: nog net voor de herdenking van D-Day.



beeld september film

Ook al is het niet meer 2020, toch moet je deze film gaan zien. De film is on-Nederlands gr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .