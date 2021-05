Bizar, grimmig en waargebeurd, dat is de film ‘Farming’

Een zwarte jongen die skinhead wordt. Een ongelofelijk, maar waargebeurd verhaal. Tussen de jaren zestig en tachtig van de vorige eeuw was ‘farming’ een bekend gebruik in Engeland. Nigeriaanse ouders plaatsten hun kinderen in pleeggezinnen. Op die manier hadden ze zelf de mogelijkheid een studie te volgen aan een Engelse universiteit. Het overkwam tienduizenden Nigeriaanse kinderen, onder wie acteur Adewale Akinnuoye-Agbaje. Van zijn ervaringen maakte hij een film die, ondanks de heftige thematiek, niet weet te overtuigen.

Dat er een waargebeurd verhaal schuilgaat achter de film is belangrijk om te weten, want anders zou je amper kunnen geloven wat je voor je ogen ziet gebeuren. Enitan wordt als baby ondergebracht bij een arbeidersgezin in Tilbury. Hij is een dromerige jongen en voelt zich nooit echt thuis in het harde milieu waarin hij wordt opgevoed. Liever ligt hij achter de bank te spelen met zijn ingebeelde vriendjes.

Het lukt hem niet te wortelen in een eigen identiteit. Integendeel, hij kan niet aarden in zijn leven en uiteindelijk internaliseert hij een vorm van zelfhaat die extreme vormen aanneemt. Hij raakt als tiener gefascineerd door skinheads. En hoewel ze hem vernederen – ze kleden hem uit, spuiten hem wit, laten hem zich gedragen als hun huis..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .