The Killing of Two Lovers geeft de kijker wat om op te kauwen

The Killing of Two Lovers geeft geen makkelijke antwoorden, maar zet de kijker zelf aan het werk.

Als David en Nikki samen een avondje uitgaan, komen ze niet eens hun eigen straat uit. David had zijn vrouw willen verrassen, maar zij vraagt hem een rondje te rijden en de auto weer in de buurt van het huis te parkeren. Hun oudste dochter Jesse zit niet lekker in haar vel en Nikki denkt dat het beter is dat ze een oogje in het zeil houden. Zij vertelt over de kansen die ze krijgt op haar werk om door te groeien in haar functie. Hij vertelt dat hij een liedje geschreven heeft en na enig aandringen zingt hij het voor haar. Over een man die een dwaas is en zijn vrouw vraagt om hem vast te houden.



beeld picl

Zo op het eerste gezicht getuigt dit van een soort kneuterige romantiek. Twee mensen die aan elkaar verbonden zijn, maar ook weten dat z..

