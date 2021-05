De magie van de natuur

In 2012 verraste Benh Zeitlin met een eigenzinnige debuutfilm. Voor Beasts of the Southern Wild sleepte hij meteen vier Oscar-nominaties in de wacht. Waar velen zouden zijn ingegaan op het aanbod van grote studio's, daar bleef Zeitlin in New Orleans wonen, waar hij jonge kunstenaars begeleidt. Intussen werkte hij jarenlang aan een eigen, onafhankelijke film. Er zijn veel overeenkomsten tussen zijn debuut en Wendy: gebaseerd op een toneelstuk, door hem ontdekte kindacteurs en onherbergzame locaties. Zeitlins weerbarstige stijl is zowel zijn kracht als zijn zwakte. Het dicht bij de natuur filmen levert een authentieke indruk op. Maar het gebrek aan geavanceerde techniek op locatie leidt ook tot wiebelige, onderbelicht..

