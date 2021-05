The Underground Railroad is niet alleen een historische vertelling, maar ook een actuele aanklacht

Hoofdrolspeelster Thuso Mbedu belichaamt die angst. Nooit weet ze zeker of ze de mensen om haar heen kan vertrouwen. Als kijker kruipt die angst je onder de huid. Alsof een koude vloeistof geïnjecteerd wordt in je aderen. Die verspreidt zich steeds verder, totdat je vanbinnen verstijfd bent geraakt. Cora is dan misschien vrij, maar de angst houdt haar in zijn greep.

Cora is de jonge vrouw om wie het allemaal draait. Ze groeit op als slaaf op een plantage in Georgia. Alleen, want toen ze klein was vluchtte haar moeder en liet haar achter. Als de gruweldaden op de plantage haar teveel worden, vlucht ze zelf ook. In die vlucht staat de ondergrondse spoorweg centraal. Dit netwerk heeft echt bestaan. De naam was een metafoor voor vluchtroutes ..

