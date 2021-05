Wat voor een vriend ben ik?

Eigenlijk wil je al op voorhand houden van Our Friend. Het verhaal is zowel hartverscheurend als hartverwarmend. In een jong gezin wordt de moeder ziek, ernstig ziek. De kanker tast haar lichaam steeds verder aan. Een afscheid is nabij, maar hoe vertel je dat aan twee jonge dochters? Voor je het weet, zit je met tranen in je ogen te kijken naar zoveel leed. Daarbij komt dan nog het gegeven dat Dane, de beste vriend van het stel, plompverloren alles uit handen laat vallen om bij het gezin te komen wonen. Waar andere vrienden uit het zicht verdwijnen of het laten bij mooie woorden, kiest hij ervoor er simpelweg te zijn. Hij doet er ook niet dramatisch over: als hij de lunch staat klaar te maken voor de kinderen, eist hij met een schuin lachje op het gezicht dat ze hem ‘oma Dane’ noemen.