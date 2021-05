Te zien op Netflix: Seaspiracy - Als de zee sterft, sterven wij

Velen hebben na de documentaire hun leven verandert. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het onrecht en de massavernietiging die tot op de dag van vandaag voortduren. Seaspiracy gaat over de grootschalige uitroeiing van het zeeleven. Het recept van de documentaire is hetzelfde als het eerdere Cowspiracy: filmmaker gaat op een persoonlijke zoektocht en ontdekt een wereldwijd complot.

Van dat laatste is mogelijk wat af te dingen en enkele feiten die in Seaspiracy langskomen worden uitgebreid betwijfeld in de media. Seaspiracy wordt beticht van onvoldoende onderzoek, maar de partijen die hen daarvan betichten weigeren interviews, hebben verdachte geldschieters of corrumperen onderzoeken. Dat was ook al zo bi..

