Monster vertelt het verhaal van een jonge, zwarte man die moet vechten tegen een systeem

We proberen een mens van je te maken voor de jury. Met woorden van deze strekking probeert de advocaat van Steve Harmon hem moed in te praten als ze aan het begin staan van zijn proces. Zij weet als geen ander dat hij gelijk al op achterstand staat als hij de rechtszaal binnen komt lopen: hij is jong, hij is zwart en hij is aangeklaagd. En hoewel ze aanhaalt in haar betoog dat ieder mens onschuldig is totdat zijn schuld bewezen, weet ze dat ze strijdt tegen het tegenovergestelde: in hun ogen is Steve schuldig en ze zal alles uit de kast moeten trekken om te bewijzen dat hij dat niet is. De aanklager speelt nog eens extra op dat sentiment in, door met een priemende vinger richting Steve uit te roepen: dit is een monster!