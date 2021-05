Meegezogen in het wonder

Met Dunkirk is er een meeslepende Tweede Wereldoorlog-film. Die is deels opgenomen voor de kust van Urk. Een van de grote regisseurs van deze tijd, Christopher Nolan, zet zijn tanden in ‘het wonder van Duinkerken’ en doet dit op overtuigende wijze.

Still uit de film Dunkirk. (beeld Christopher Nolan)

Uit de lucht dwarrelen flyers. De vermoeide groep jonge Engelse soldaten vangt ze op. Ze lopen door de idyllische straatjes van een Frans dorpje. Hun situatie is echter minder rooskleurig. De tekst en de afbeelding op het papier in hun handen spreken boekdelen. Voor hen wacht de zee, achter hen de vijand. Ze zijn ingesloten. Deze mannen hebben een wonder nodig.

Christopher Nolan is een regisseur met een indrukwekkende staat van dienst. Hij brak door met de film Memento, die zich achterstevoren afspeelt. Verder maakte hij furore met de Dark Knight-trilogie over Batman en met films als Inception en Interstellar. Films die je meerdere keren moet bekijken om de volle impact ervan op je te laten inwerken. No..

