Nomadland is een milde mijmering bij het verlangen naar een thuis

De film Nomadland heeft niet per se een heel duidelijk plot. Het is veeleer een inkijkje in levens van mensen die niet (willen) passen in het leven dat van hen wordt verwacht.

Wat doe je als je het gevoel hebt vast te zitten in je bestaan? Dat je leeft om te werken in plaats van werkt om te leven? Als de muren van je huis op je afkomen en de financiële zorgen je verstikken? Een groep Amerikanen breekt zichzelf los door voortaan in een busje of camper te gaan leven. Ze wisselen per seizoen van baan, reizen naar waar de weg hen leidt en vormen met elkaar een gemeenschap van moderne nomaden.



beeld walt disney

In zekere zin lijkt Nomadland op het onlangs op Netflix verschenen Concrete Cowboy. Ook daar wordt een voor velen onbekende Amerikaanse subcultuur in beeld gebracht. Mannen en vrouwen die in een wereld van beton samenleven met hun paarden en elkaar. Ze passen niet in de hokjes van de maatscha..

