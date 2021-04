Wat gebeurde er ná de Holocaust? Dat zie je in ‘The Windermere Children’

Holocaustfilms spelen een belangrijke rol in het proces van bewustmaking en het levend houden van de gedachtenis. Om artistiek te communiceren over zo’n collectief trauma is de kunst van het weglaten essentieel. Vaak kun je meer zeggen door minder te tonen. Zelfs een heftige confrontatie als Schindler’s List richt de aandacht vooral op hen die overleven, om ondanks alle ellende een sprankje hoop te kunnen bieden. Door te tonen wat de hoofdpersonages nog bespaard blijft, kun je als kijker een begin maken met het vormen van een voorstelling hoe het moet zijn geweest voor hen wie niets bespaard is gebleven.

Het maakt nog meer indruk als de gruwel kinderen betreft. Het meisje in de rode jas in Schindler’s List had geen naam, maa..

