Return to the Hiding Place

De jonge verzetsstrijder Piet Hartog komt terecht in de schuilplaats van de bekende Corrie ten Boom waar hij Hans Poley ontmoet, een jonge natuurkundestudent en journalist van het verzet. Samen met een aantal andere tieners gaan ze de strijd aan tegen de nazi's. Het doel van de jongeren is om een heel weeshuis met Joodse kinderen, dat is aangemerkt voor massa-executie, uit de klauwen van de Duitsers te houden. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. <

