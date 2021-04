‘A Week Away’ is een cheesy tienermusical met een groot hart

Grote filmproducties zijn door de lockdown veelal verschoven tot de bioscopen weer open mogen. Dat biedt kansen voor kleinere films. Daardoor zie je af en toe een film die je waarschijnlijk anders gemist had. A Week Away is zo’n film. Sommigen zullen dat terecht vinden, maar toch loont het om deze Young Adult Musical te gaan zien.

voorspelbaar

Zomerkamp? Ja, A Week Away speelt zich af tijdens een zomerkamp vol enthousiast zingende tieners. De getroebleerde en licht criminele wees Will belandt hier ook als hij moet kiezen tussen zomerkamp of de jeugdgevangenis. Moeilijke keus. Het is het begin van een week vol liedjes, verliefdheid en wedstrijdjes. Will wordt geconfronteerd met een wel heel brave rivaal en zijn verdrietige verleden. Komt dat wel goed?

Voorspelbaar inderdaad, maar wat A Week Away in de eerste plaats zo leuk maakt zijn de liedjes. Niet altijd hoe ze gezongen of gedanst worden, maar de golf van herkenning die je krijgt bij het horen van liedjes zoals 'Baby Baby' en 'Place in this World' van Amy Grant en 'Big House' van Audio Adrenaline. De..

