De film ‘Stowaway’ is nu al achterhaalde sci-fi

In de week dat NASA de Ingenuity als eerste helikopter over Mars laat vliegen zou je verwachten dat sciencefictionfilms inmiddels een aantal (ruimte)stations verder zijn. De klassieker 2001: A Space Odyssey komt in 1968 dicht bij de ruimtescenario’s die NASA een jaar later presenteert. Zo verontrustend, dat de complottheorie die de Apollo-missies een hoax noemt, Stanley Kubrick als NASA-regisseur kandideert. Ook Hergé doet grondig onderzoek voor de reis die Kuifje in 1950 als ‘eerste man’ op de maan brengt. Om de spanning op te voeren blijken er verstekelingen aan boord te zijn. De gevaarlijke gevolgen daarvan leiden tot moeilijke altruïstische keuzes voor de bemanning.