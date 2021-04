De maskers gaan af

Rose Plays Julie gaat over voorbestemming en welke ruimte er voor een mens is zich daaraan te ontworstelen. Hoewel het eigenlijk niet de bedoeling was, kiest Rose er toch voor contact op te nemen met haar biologische moeder. Haar nieuwsgierigheid is te groot. Wie was ze geweest als ze niet was opgegroeid in een adoptiegezin, maar bij de vrouw die haar gedragen en gebaard heeft?