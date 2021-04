Onder het dwalende script en de gekunstelde actiescènes van WW84 schijnt een krachtige boodschap

Bij het uitkomen van Wonder Woman in 2017 werd al meteen bekendgemaakt dat er een vervolg zou komen. Nu, vier jaar later en na minstens zoveel keren uitstel is het zover. Wonder Woman 1984 (WW84) krijgt echter niet de verdiende bioscooprelease, maar komt online uit.

Dat is jammer voor deze superheldenfilm die het juist moet hebben van de epische locaties en de krachtige soundtrack van Hans Zimmer. De openingsscène waarin deze prachtig gecombineerd worden – een wedstrijd tussen de jonge Wonder Woman (Diana) en volwassen amazones – komt zoveel beter uit in een bioscoopzaal!

neppe reddingsactie

WW84 is een vervolg, maar is uitstekend op zichzelf te zien. Er zijn namelijk slechts een paar terugkerende karakters ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .