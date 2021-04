Hun scholen-tournee werd afgelast. Daarom verfilmden ze de voorstelling om toch jongeren te bereiken

Door de coronacrisis stopte de scholen-tournee van het theaterstuk Laat Het Licht Aan, een voorstelling om depressie bespreekbaar te maken onder jongeren. De makers besloten de voorstelling te verfilmen om op die manier toch de doelgroep te bereiken. ‘Vooral in deze tijd moeten we praten over sombere gedachten.’

In de film maakt Jarno een wandeling over het eiland en herbeleeft hij momenten uit zijn depressie. ‘Hij vertelt erover, reflecteert erop en zingt erover. Jarno denkt bijvoorbeeld terug aan een moment dat hij erg in de put zat en voor ‘homo’ werd uitgescholden. Zijn hoofd zat te vol om hier zelf over na te denken, dus nam hij aan dat hij dan wel homo zou zijn. Terwijl hij nu inziet dat zoiets natuurlijk iets is wat je zelf moet uitvinden.’

Bij de film hoort, net als bij de theatervoorstelling, een speciaal lespakket. Docenten kunnen dit met leerlingen behandelen, of Van Leunen en Korf gaan online met de klas in gesprek. ‘Het zijn opdrachten die het gesprek op gang brengen. Door te praten over depressie, haal je het stigma ..

