Concrete Cowboy is een coming-of-agedrama met elementen van western, krimi en zelfs gospel

Idris Elba maakt een einde aan de ‘whitewash’ van de western. Het is tijd voor een film over echte zwarte cowboys van deze tijd. Elba wisselt karakterrollen als Mandela af met schurken of stoere binken in populaire franchises als Avengers, Fast & Furious en Star Trek. Toch is hij het bekendst van de rol waarvoor hij toch níet in aanmerking kwam: James Bond. Wat zou nog vreemder zijn dan Elba als zwarte 007? De Britse acteur als een zwarte Amerikaanse cowboy. Toch vindt Elba dat de ‘whitewash’ van de western lang genoeg heeft geduurd. Op de plaats van handeling na (Philadelphia ligt in het oosten van de VS) zijn alle kenmerken aanwezig voor een echte, eigentijdse western.