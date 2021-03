Drie Jezus-films uit de twintigste eeuw: welke is de beste?

Il Vangelo Secondo Matteo (1964), The Last Temptation of Christ (1988), Jesus of Nazareth (1977)

Deze Goede Week komt alleen The Jesus Film (1979) op tv. Ondanks opnames in Israël maakt deze meest vertaalde film ter wereld een goedkope indruk op hedendaagse kijkers. Ook lijkt Jezus – in elke omstandigheid – net uit de kapsalon te zijn gewandeld. Vandaar een analyse: welke Jezus-klassiekers hebben naar de huidige maatstaven het beste de tand des tijds doorstaan? Voor deze prijs vallen zwijgende rolprenten en films met Jezus in een allegorische rol of cameo buiten de boot. Ook (al te) moderne passiespelen zonder historische setting komen niet in aanmerking. Van de films met Jezus zelf als hoofdpersonage zijn sommige zo kleinschalig, amateuristisch of statisch dat het moeilijk is ze nog serieus te nemen. Maar ook met groot bud..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .