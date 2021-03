De The United States vs. Billie Holiday: In de huid van tragische artieste

Na June Carter Cash en Édith Piaf viel in 2018 de vertolking van Freddie Mercury in de prijzen, het jaar erop die van Judy Garland. Dit jaar zijn twee zwarte actrices (en een acteur) kanshebber met een rol als muzikant. Viola Davis als blues-zangeres Gertrude ‘Ma’ Rainey krijgt sterke concurrentie van Andra Day als jazz-zangeres Billie Holiday. In 1972 kroop Diana Ross in Lady Sings the Blues al in de huid van de tragische artieste die aan drugs ten onder ging. Voor haar debuut sleepte Ross als een van de eerste zwarte actrices een Oscar-nominatie in de wacht.

Ook Andra Day maakt haar eerste stappen op acteergebied. Aanvankelijk was de zangeres huiverig voor de iconische rol, maar ze levert een aangrijpende prestatie. Ze lijkt niet spreke..

