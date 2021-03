In The Lawyer ligt het gevoelig drama voor het oprapen

Marius is advocaat en homo. Dat eerste is geen enkel probleem in zijn thuisland Litouwen, met het tweede zal hij veel meer onder de radar moeten blijven. Aan huis ontvangt Marius vrienden voor een maaltijd. Ze bespreken het leven en de liefde. Thuis is voor Marius een veilige plek. Daar kan hij zichzelf zijn en vertellen dat hij verlangt naar een langdurige relatie. Zijn geaardheid wordt in Litouwen dan misschien als progressief ervaren, zijn verlangens zijn dat niet: hij wil warmte en geborgenheid.

Zolang hij dit niet vindt, begeeft hij zich in chatrooms. Daar ontmoet hij Ali, een Syrische vluchteling die is neergestreken in Belgrado. Deze man maakt iets in hem wakker, dat nog eens versterkt wordt door de dood van zijn vader. Waar de chatroom eigenlijk bedoeld is om tegen betaling digitaal erotisch plezier te verschaffen, zoekt Marius andere dingen bij Ali. Hij besluit zelfs een hotel te boeken in Belgrado en Ali daar te ontmoeten. Het zal een botsing van verschillende werelden worden. De geslaagde advocaat die, hoewel in zekere anonimiteit, het leven kan leiden dat hij wenst versus de biseksuele vluchteling die in de kampen waar hij verblijft zijn ware aard nooit kan verraden. In een hem onbekende omgeving is hij al kwetsbaar, zij..

