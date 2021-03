Een overtuigd christelijke film niet altijd een overtuigende christelijke film

Wonderbaarlijke beelden: een merkwaardig katholiek fenomeen. Voor de een riekt het naar afgoderij. Voor een ander versterkt persoonlijke devotie het geloof. Nederland heeft diverse miraculeuze Mariabeelden, zoals Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo of de Zoete Lieve Moeder van Den Bosch. Zo ook Mexico: de barokke basiliek van Los Lagos in het aartsbisdom Guadalajara, biedt sinds 1769 onderdak aan de Maagd van San Juan. Ze is vooral populair in Mexico en het zuiden van de VS. Jaarlijks trekt haar festival ruim een miljoen mensen naar het heiligdom. Velen pelgrimeren er te voet naartoe.

Het Mexicaanse filmersduo González en Pérez doet het verhaal van het eerste wonder uit de doeken. In 1543 komen franciscaanse missionarissen uit Spanje naar..

