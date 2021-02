Autisme klinkt als muziek in deze film

Wie bekend is met haar hits als Titanium, Chandelier of Elastic Heart, weet dat popzangeres Sia zich graag sociaal betrokken toont. Ze schenkt graag aandacht aan mensen (en dieren) met ‘problemen’ en heeft zelf ook de nodige ervaring met de worstelingen waar ze over zingt. Zo bracht ze veel uren in therapie door, omdat roem bij haar een angststoornis veroorzaakte.

Het verbaast niet dat Sia in haar filmdebuut ook mensen met uitdagingen centraal stelt. De hoofdrol is voor haar muze, Maddie Ziegler. Met deze nu achttienjarige danseres werkte Sia al vaker samen in shows en videoclips. Ziegler speelt Music, een autistisch meisje dat de wereld op een speciale manier observeert. Die manier lijkt sterk op de extravagante en kleurrijke manier..

