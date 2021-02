Het leven blijkt niet te plooien in de Taiwanese film ‘A Sun’

De Taiwanese film A Sun is genomineerd als beste buitenlandse film voor de aankomende Oscars. De trage film laat teveel onbeantwoord, maar is wel pakkend als schets van menselijk onvermogen. A Sun gaat voortvarend van start. Twee jongens met mondkapje op verschaffen zichzelf via een steegje toegang tot de keuken van een restaurant.

Met enkele stappen zijn ze bij de gasten, waarvan er één met een machete aangevallen wordt. Zijn hand belandt in een pan met soep. Het is een nogal expliciet begin van een film die verder voor alles rustig de tijd neemt. Ruim tweeënhalf uur om precies te zijn. Tijd die voornamelijk gevuld wordt met behoedzame scènes vol even behoedzame gesprekken.

Eén van de daders – medeplichtig, niet de hoofdschuldige – belandt voor drie jaar in jeugddetentie. A-Ho is zijn naam. Zijn moeder en oudere broer bezoeken hem nog regelmatig, zijn vader laat hem compleet vallen. Wat hem betreft wordt zijn zoon nooit meer vrijgelaten. Het is een harde man die in het dagelijks leven als rijinstructeur aan het werk is. Zijn levensmotto? Pluk de dag, bepaal je pad...

