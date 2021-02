Sound of Metal is een universele film over het onder ogen durven komen van het leven

De koffie die doorloopt in het koffiezetapparaat. Drup, drup, drup! Alle ingrediënten in de blender die met het nodige kabaal vermalen worden tot een smoothie. Maar ook de bekkens en trommels die met grof geweld worden geteisterd door de drumstokken in Rubens handen. Van fluisterzacht tot bulderend hard: geluid, overal geluid. Veel zou je voor lief kunnen nemen, na een tijdje valt het je niet meer op. Je leeft eraan voorbij, bent met andere dingen bezig. Toch voel je in Sound of Metal aan dat geluid een andere betekenis heeft. Het is overduidelijk aanwezig, het wil gehoord worden.

Hoewel de muziek die Ruben en zijn vriendin Lou maken door velen als herrie zal worden ervaren – het valt in het hardere segment en is ook nog eens nogal experi..

