Realistisch beeld van christenvervolging 2.0

Films van Cyrus Nowrasteh doen veel stof opwaaien. Juist door hun confronterende controverse tonen zij hoe krachtig de invloed van het medium kan zijn. De regisseur maakt zijn films in het ‘land van de vrijheid’, nadat zijn vader Daryush was gevlucht uit Iran. Maar ook in Amerika viel die vrijheid aanvankelijk tegen. Investeerders zwichtten voor de terreurdreiging die gepaard ging met kritiek op de ayatollah. Sinds zijn succesvolle samenwerking met Oliver Stone ontmoet Nowrasteh minder censuur, al moet hij zijn projecten nog steeds low-budget houden. Zo kwam er ruimte voor een van de meest indrukwekkende kijkervaringen ooit. In The Stoning of Soraya M. (2008) toonde Nowrasteh onverbiddelijk waar een cultuur met verwrongen ideeën over eer en recht toe in staat is. Iran bande de film, maar moest door de internationale verontwaardiging wetsherziening beloven.