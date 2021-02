De crisis krijgt een gezicht in ‘All the Pretty Little Horses’

Dat de film All the Pretty Little Horses is vormgegeven als een thriller zet de kijker op het verkeerde been.

Het is goed om te beseffen dat de financiële crisis in Griekenland de achtergrond vormt voor All the Pretty Little Horses. De goede verstaander pakt dit misschien wel op, maar het wordt niet expliciet benoemd. Dat maakt dat je, zeker aan het begin, zoekt naar wat er nu precies gaande is in de film.

We volgen een gezin: Petros, Aliki en hun zoontje. Zo op het oog een geslaagd stel. Knap, goed gekleed, de zaakjes op orde. Of toch niet? Ze zijn regelmatig te vinden in een kapitale villa met zwembad in de tuin, maar komen ook thuis in een klein appartementje waar de oppas de hele dag op hun kind heeft gepast. Petros doet mislukte pogingen werk te vinden en Aliki gaat op eigen houtje met een makelaar huizen bezichtigen. Het geeft de toch ..

