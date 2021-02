Tieners op zoek naar zin in film ‘The Map of Tiny Perfect Things’

Ooit was het een origineel idee: de tijdlus. Steeds de herhaling van dezelfde dag of periode in de hoop er ooit beter uit te komen. De bekendste film die met dit idee speelt, is Groundhog Day (1993), een romantische komedie met Bill Murray als egocentrische weerman die vast zit op 2 februari. Elke dag loopt hij opnieuw een blauwtje, tot hij zich genoeg gebeterd heeft. Andere filmmakers gebruikten het concept in in allerlei genres, van misdaadmysterie tot horror. Een van de meest geslaagde voorbeelden is Edge of Tomorrow (2014). In dit scifi-actieavontuur blijft Tom Cruise uit de dood verrijzen, totdat hij weet hoe de aanvallende aliens te verslaan. Ook The Map of Tiny Perfect Things past in de traditie van tijdlusfilms. Het is een tienerversie die gaat over scholieren die vast zitten in de tijd. Erg toepasselijk tijdens de lockdown: voor opgesloten jeugd lijkt er ook geen toekomst te zijn.