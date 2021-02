De film Bliss focust op de actuele filosofie van Slavoj Žižek

De kleurrijke romantiek van Bliss verschilt hemelsbreed van de duistere actie van The Matrix. Filmmaker Mike Cahill mengde in zijn eerdere werk al liefde met bovennatuurlijke scifi. Zo ontdekte een atheïstische wetenschapper in I Origins dat er meer is tussen hemel en aarde dan hij zich in zijn filosofie had voorgesteld. Maar ook de inhoud van de filosofieën verschilt. The Matrix stelde vooral existentiële vragen in een ratjetoe aan verwijzingen. Bliss focust op de actuele filosofie van Slavoj Žižek. Deze Sloveense cultuurcriticus maakt een onderscheid tussen een reële, symbolische en imaginaire orde. In de praktijk leidt dit onderscheid tot paranoia: vertrouwen in instituties maakt plaats voor complottheorieën.

Precies dat onderscheid staat centraal in Bliss. Greg (Owen Wilson) en Isabel (Salma Hayek) vormen een paar in zowel een ideale als in een verre van volmaakte wereld. Daarbij blijft het onduidelijk welke reëel is en welke imaginair. Zijn ze een junkiekoppel dat ontsnapt in hallucinaties? Of een wetenschappelijk paar dat via breinsimulaties het effect onderzoekt van het ervaren van een lelijke wereld? In de postmoderne filosofie van Žižek is de persoonlijke en politieke omgang met de ordes belangrijker dan de vraag in welke orde een bepaalde ervaring in te delen. Verbetert een mooie voorstelling het minder goede leven? Waardeer je het goede leven meer door een lelijke illusie? Als je van iemand houdt in een lelijke wereld, doet het gemis van die persoon dan afbreuk aan een ideale wereld?

Met een focus op de rol van liefde, keuze en verantwoordelijkheid ligt een vergelijking met The Truman Show en Eternal Sunshine of the Spotless Mind meer voor de hand. Komiek Jim Carrey bewees zich in deze films over de interne strijd tussen escapisme en conservatisme als serieus acteur.

Datzelfde doet Wilson met rollen in Midnight in Paris (2011) en nu in Bliss, waarin hij getroebleerd afsteekt tegenover de humoristische Hayek. Maar ook de vraag of een film tot de komische of tragische orde behoort, is een kwestie van persoonlijke interpretatie. Vaak is humor zelf een vorm van escapisme en relativering van tragiek. Zo is ook de interessante cameo van Žižek zelf, waarvan het onduidelijk blijft in welke orde hij verschijnt, zowel serieus als schertsend. â–





Regie: Mike Cahill. Met Owen Wilson, Salma Hayek, Nesta Cooper, Slavoj Žižek e.a. 103 minuten. Kijkwijzer: vanaf 16 jaar. Te zien via Amazon Prime.

