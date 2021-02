Nog maar een jaar geleden speelde de jonge actrice Helena Zengel een knappe hoofdrol in de Duitse film System Crasher, over een meisje dat buiten het systeem van jeugdzorg dreigt te vallen. Inmiddels is ze doorgestoomd naar Hollywood en mag ze naast de gerenommeerde Tom Hanks spelen in het westerndrama News of the World.

Hanks is kapitein Jefferson Kyle Kidd, een oorlogsveteraan in 1870, die inmiddels de kost verdient met het voorlezen van kranten. Hij reist van plaats naar plaats en voor een dubbeltje mag men komen luisteren naar zijn selectie van het laatste wereldnieuws. Op één van zijn reizen vindt hij een jong meisje, verstopt in het bos. Ze spreekt Kiowa, een indianentaal. Op basis van documenten, ontdekt Kidd dat ze een kind is van Duitse migranten. Haar ouders zijn vermoord door indianen, daar heeft ze jaren geleefd en nu is ook deze nieuwe familie vermoord. Het meisje, Johanna genaamd, is twee keer wees. Het enige wat haar rest aan familie zijn een oom en een tante, maar die wonen weken reizen verderop. De instanties die erover gaan geven niet thuis en dus besluit Kidd haar zelf te brengen.





De reis die het ongewone koppel moet volbrengen zal spannend blijken. Kidd en Johanna reizen door Texas, een brandhaard van maatschappelijke onrust. Men is tegen indianen, tegen zwarten en er klinkt ‘Texas first’. Meerdere malen zullen de twee het vege lijf maar net weten te redden, vechtend tegen mannen die Johanna willen kidnappen tot een zandstorm die hen verrast. Maar wat veel interessanter is, is wat als ondertoon klinkt: de kracht van verhalen. Kidd en Johanna botsen qua wereldvisie: zij ziet het leven als een cirkel, hij als een rechte lijn.

Later komt dit in hun gesprek terug. Want wat als je het laatste kiest, kijk je dan alleen vooruit of kan dat alleen als je ook achterom durft te kijken? Alles hangt samen met het verhaal waarin je gelooft. Dat geldt ook voor je omstandigheden: zijn die een status quo of is verandering mogelijk? Kidd blijkt in staat door zijn nieuwsberichten een nieuwe verbeelding te scheppen. Een nieuwe wereld is mogelijk voor wie gelooft in een ander verhaal. Dat daagt de kijker uit om te onderzoeken in welk verhaal zij zelf gelooft. Misschien is bij nader inzien dat oude paradigma toe aan vervanging en geeft een andere kijk nieuwe ruimte en levensvreugde. â–

News of the World

☠☠☠☠✩

Regie: Paul Greengrass. Met Tom Hanks, Helena Zengel, e.a. 118 minuten. Kijkwijzer: vanaf 16 jaar. Te zien via Netflix.

+ prachtige natuurbeelden

+ prettig traag tempo