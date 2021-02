Het duistere luikje in een kinderkamer

In Caught in the Net worden veel beelden geblurd, maar ook dat laat niks aan de verbeelding over. Willens en wetens trekken mannen jonge vrouwen mee hun duistere wereld in.

Caught in the Net begint met wat eenvoudige cijfers. Bijvoorbeeld dat 60 procent van de Tsjechische kinderen tijd online doorbrengt zonder dat hun ouders dat begrenzen. Of dat 41 procent van de kinderen bevestigt dat ze pornografische afbeeldingen ontvangen hebben. Of dat de helft van de kinderen chat met vreemden en dat 20 procent van hen niet onwelwillend zou staan tegenover het ontmoeten van iemand waarmee ze chatten.

Als kijker bekruipt je dan al een wat ongemakkelijk gevoel. Als ik mijn kinderen binnen houd, zijn ze toch veilig voor de gevaren van deze wereld? Helaas niet, want de ontnuchterende waarheid die uit de documentaire naar voren komt, is dat het gevaar online vele malen groter is. De kinderkamer is lang zo veilig niet als er via tablet of telefoon een luikje opengaat naar het wereldwijde web.





Om dat inzichtelijk te maken hebben documentairemakers – onder begeleiding van een seksuoloog, psycholoog, advocaat en de politie – drie meerderjarige vrouwen gecast met een kinderlijk uiterlijk. Voor hen alle drie is een complete kinderkamer ingericht en een online profiel aangemaakt. Ze presenteren zich als meisje van 12. Nu is het wachten op wat komen gaat. Wachten inderdaad, want er zijn strenge richtlijnen opgesteld. Denk hierbij aan zaken als: nooit initiatief nemen, altijd de leeftijd benadrukken, niet verleiden en naïef reageren op seksueel getinte voorstellen. Ondanks deze terughoudendheid blijkt wachten toch niet nodig. Binnen 5 minuten heeft het eerste profiel 16 reacties. Sterker nog: in de tien dagen dat het project duurt zullen de drie vrouwen van 2458 mannen reacties krijgen op hun profiel. Wie aan deze cijfers genoeg heeft om zich misselijk te voelen, kan beter niet verder lezen en zeker niet de documentaire kijken.

Wat volgt is hoe de ‘meisjes’ vanuit hun kinderkamers in contact raken met de mannen die hen benaderen. Eerst door te chatten en later ook door te videobellen via Skype. Vaak is het na één of twee inleidende zinnen al raak: seksueel getinte opmerkingen worden gemaakt, de meisjes wordt gevraagd kleren uit te trekken of de mannen tonen hun geslachtsdeel terwijl ze een erectie hebben. Alles wordt geblurd, maar zelfs dat laat niks aan de verbeelding over. Willens en wetens trekken de mannen hun jonge gespreksgenoten mee hun duistere wereld in. Er wordt voorgesteld gezamenlijk te masturberen, naaktfoto’s uit te wisselen of er worden pornovideo’s gedeeld, zelfs met beelden van seks met kinderen of dieren. Mannen tussen de 20 en de 70 jaar oud. Steeds klinkt de vraag: is het niet erg dat ik 12 ben? En steeds is het antwoord: als het voor jou geen probleem is, is het dat voor mij ook niet. Er wordt gefleemd en gedreigd. Geld geboden voor uitdagende foto’s. En als die – voor de goede orde: gefotoshopte – foto’s dan gedeeld worden, kan dit zomaar een chantagemiddel worden. Je ouders of je vrienden krijgen dit te zien, als je niet doet wat ik wil! Als tussen die stortvloed van oneerbare voorstellen dan een jongen opduikt die een gewoon gesprek wil voeren en hij zelfs waarschuwt nooit beelden te delen, breekt de actrice in kwestie. Na zoveel duisternis is het kleinste straaltje licht genoeg om haar compleet van haar stuk te brengen.



In Tsjechië zagen meer dan een half miljoen mensen Caught in the Net. Dat lijkt een goede zaak, want dat het gevaar van online misbruik zo dichtbij is en zulke omvangrijke vormen aanneemt zal voor velen als een onaangename verrassing komen. Het is belangrijk dat ouders met hun kinderen hierover het gesprek aangaan. De contacten worden gelegd via gangbare platforms als Facebook en Snapchat. Toch roept het ook ongemak op. Waar zijn de actrices precies aan blootgesteld tijdens deze tien dagen? Heiligt het doel dit middel? Hoe terughoudend de makers ook zijn, toch is de documentaire nog redelijk expliciet. Niet iedere kijker zal zich daar prettig bij voelen. Maar uiteindelijk overheerst vooral het gevoel dat dit een uiterst belangrijke waarschuwing is. Wie Caught in the Net heeft gezien, zal nooit meer het bekende riedeltje van Skype kunnen horen zonder te denken aan de seksuele roofdieren die via deze dienst hun weerloze prooien in de val proberen te lokken. â–

Regie: Barbora Chalupová, Vít Klusák. 100 minuten. Kijkwijzer: vanaf 16 jaar. Te zien via Picl en Vitamine Cineville.

+ ongemakkelijke waarheid

- duister



