De serie ‘Lupin’: een perfecte hoofdrolspeler en verrassend

Herlock Sholmes. Met die vette knipoog komt Sherlock Holmes, de wereldberoemde speurneus uit de koker van Arthur Conan Doyle, terug in de boeken van de Franse schrijver Maurice Leblanc over zijn ‘gentleman-inbreker’ Arsène Lupin. Diezelfde vette knipoog komt nu naar voren in de Franse Netflix-serie Lupin. Ruim honderd jaar na het verschijnen van de boeken kruipt Omar Sy (vooral bekend van zijn rol in de Franse publiekslieveling Intouchables) in de huid van het personage, maar dan wel met een twist. Dat maakt gelijk de charme van de serie. Het gaat om een man die een meester is in vermommen en bedrog, maar dan wel helemaal passend in de eenentwintigste eeuw.