Disney denkt in diversiteit. Dit is een bijzondere en aanstekelijke film voor het hele gezin

Er valt in Timmy Failure een hoop te lachen, maar de boodschap is serieus: iedereen mag er zijn, ook kinderen met speciale behoeften, die gehandicapt zijn, of gedragsproblemen vertonen.

Bij Disney mag iedereen zijn wie hij of zij is, ongeacht of de omgeving deze persoon als

normaal beschouwt of niet. Wat Disney betreft, hoort daar ook de emancipatie van lgbtq+-personen bij. Hoewel scherpe kritiek anders doet vermoeden, is de aandacht hiervoor in Disney’s langere films beperkt en vooral subtiel. Maar ook als het onderwerp weinig met seksualiteit te maken heeft, is Disney consequent inclusief.

Zo mag ook Timmy Failure er zijn. De 11-jarige maar kleiner ogende Timmy (geweldig filmdebuut van Winslow Fegley) noemt zichzelf niet normaal. Dat wil hij ook niet zijn. Timmy denkt dat hij zijn intelligentie beter niet aan schoolwerk kan verspillen, maar aan zijn detectivebedrijf dat vooral gebaseerd blijkt op kinderlijke fa..

