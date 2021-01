Jubilerend IFFR dit jaar vooral online. Het festival wordt in twee delen geknipt

Het had natuurlijk een écht feestje moeten worden, maar dat is in deze tijd niet verantwoord. Daarom viert het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) zijn vijftigste verjaardag vooral online.

Vanwege het jubileum wordt het IFFR in 2021 in twee delen gesplitst. Het eerste deel, van 1 tot en met 7 februari, vindt geheel online plaats. Het tweede deel speelt zich af van 2 tot en met 6 juni, als eerbetoon aan de eerste editie die in 1972 ook in juni plaatsvond.

Over vier maanden hoopt het IFFR een groter publiek te kunnen uitnodigen. Binnen een speciale jubileumprogrammering wordt de historie van IFFR gepresenteerd, door filmmakers uit de laatste vijf decennia uit te nodigen voor een dialoog met filmmakers van nu.

Achter de schermen bereidde het IFFR zich op het scenario voor dat de lockdown verlengd zou worden, zoals inderdaad gebeurde. De bioscopen blijven voorlopig dicht.

