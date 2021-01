Kansen voor zwart en wit. De film ‘Test Pattern’ legt de vinger overtuigend op een zere plek

Nieuw onderdeel van Picl is Pepr, wat omschreven wordt als platform ‘voor films van zwarte makers en verhalen uit de Afrikaanse diaspora’. De eerste film die wordt aangeboden is Test Pattern. In een interview dat volgt op de film legt regisseur Shatara Michelle Ford, zelf zwart en vrouw, uit hoe anders zij tegen de wereld aankijkt dan haar witte man. Hij heeft een ingebakken vertrouwen dat dingen goed zullen komen, waar zij heeft geleerd de wereld met argwaan te benaderen. De boodschap van Ford: met de juiste huidskleur en het juiste geslacht heb je kansen in deze wereld, maar als zwarte vrouw is het nog maar de vraag of je rechten überhaupt geëerbiedigd zullen worden.