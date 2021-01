Bij ‘The White Tiger’ denk je: wat vind ik hier nu eigenlijk van?

Met The White Tiger ben je niet klaar nadat de film is afgelopen. Het is een grimmig verhaal dat vragen stelt aan de kijker. Geregeld vertraagt de film ook wat en het lijkt haast alsof er stiltes vallen. Stiltes die uitnodigen verder te mijmeren: wat vind ik hier nu eigenlijk van?

Balram groeit op op het platteland in India. Hij is een intelligente jongen. Iets dat wordt opgemerkt op school. Als enige in de klas weet hij de Engelse zinnen die op het bord geschreven staan voor te lezen. Het biedt hem de kans op een betere toekomst. Ver weg van zijn geboortegrond leren, studeren, ontsnappen aan de armoede. Hij wordt zelfs vergeleken met een zeldzame witte tijger, die eens per generatie voorkomt. Zijn familie denkt er echter anders over. Aan een lerend kind hebben ze niets. Een werkend kind daarentegen levert geld op, hier en nu, waar de situatie vaak nijpend is.

Het geeft Balram de kans na te denken over de situatie waarin hij opgroeit, die hij vergelijkt met een ren vol hanen op de markt. Ze weten dat ze zulle..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .