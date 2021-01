Undercover in bejaardenhuis: ‘The Mole Agent’

Net voor het ingaan van de lockdown verscheen The Mole Agent in de bioscoop. Het is jammer dat deze film nu mogelijk door een hoop mensen gemist wordt. Gelukkig biedt de website Picl uitkomst voor de geïnteresseerde kijker. Het uitgangspunt van de film is komisch en eigenzinnig. Privédetective Romulo zoekt een man van tussen de tachtig en negentig jaar om drie maanden undercover te wonen in een bejaardentehuis. Het doel is onderzoeken of een bepaalde bewoonster wel goed wordt verzorgd door het personeel. Haar dochter maakt zich daarover zorgen.