Het verhaal van ‘The Burnt Orange Heresy’ speelt met een zweem van geheimzinnigheid

‘Pieces of a Woman’ laat zien hoe je de ander kwijt kunt raken als je verstrikt zit in je eigen verdriet

In films vinden bevallingen vaak plaats in een steriele ziekenhuisomgevingen. Hard schreeuwende vrouwen brengen in korte tijd blakende baby’s ter wereld. In Pieces of a Woman is de bevalling van alle schone schi..